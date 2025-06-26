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Виктор Онопко: моя жена не узнала Овечкина при встрече — зато узнала его супругу

Виктор Онопко: моя жена не узнала Овечкина при встрече — зато узнала его супругу
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Известный отечественный экс-футболист Виктор Онопко рассказал, с кем из известных спортсменов из других видов спорта встречался в жизни. Ранее знаменитый автогонщик Фернандо Алонсо признался, что в детстве следил за выступлениями Онопко в Испании.

«Как-то в отпуске в Майами случайно встретился с Овечкиным. Мы с женой бродили по торговому центру. Я Александра увидел и говорю ей: «Смотри, Овечкин». Она посмотрела: «Так это же Настасия Шубская!» Я в соцсетях почти не бываю, а Наталья всех знаменитостей знает, следит за их судьбами. Она не Сашу узнала, а его супругу — дочь нашей знаменитой актрисы Веры Глаголевой. Не знаю, знал ли Овечкин меня, но я его точно знаю. Подошёл, поздоровался, а после мы на турнире по паделу встретились», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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