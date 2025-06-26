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«Ливерпуль» объявил о переходе защитника Керкеза из «Борнмута»

«Ливерпуль» объявил о переходе защитника Керкеза из «Борнмута»
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Венгерский защитник Милош Керкез перешёл из «Борнмута» в «Ливерпуль». Об этом сообщил официальный сайт «Ливерпуля».

«Левый защитник прошёл медицинское обследование и подписал долгосрочный контракт с чемпионами Премьер-лиги в тренировочном центре AXA», — написано в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера игрока составит £ 40 млн (€ 46,8 млн).

В сезоне-2024/2025 английской Премьер-лиги 21-летний Милош Керкез провёл 38 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Также на его счету три игры в Кубке Англии. Результативными действиями защитник не отметился.

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