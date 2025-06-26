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Милош Керкез высказался о переходе в «Ливерпуль»

Милош Керкез высказался о переходе в «Ливерпуль»
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Венгерский защитник Милош Керкез прокомментировал переход из «Борнмута» в «Ливерпуль».

«Я действительно счастлив. Для меня настоящая честь выступать за один из крупнейших клубов мира, самый большой клуб в Англии. Я просто очень, очень счастлив и взволнован. После этого я поеду домой и проведу несколько дней в своём родном городе, а затем мне не терпится вернуться, надеть форму, начать тренироваться и готовиться к сезону.

Я просто хочу поблагодарить всех, что вы действительно проявили ко мне большую любовь, ещё до того, как об этом было объявлено. Продолжайте поддерживать команду так, как вы поддерживаете всегда, потому что у вас самая большая фанатская база в мире. Я собираюсь отдать всё, абсолютно всё, чтобы выиграть трофеи с клубом и, надеюсь, забить несколько голов на «Энфилде». Не могу дождаться, когда услышу рёв болельщиков. До скорой встречи», — приводит слова Керкеза официальный сайт «Ливерпуля».

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