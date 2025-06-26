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Килиан Мбаппе обвинил «ПСЖ» в моральном харассменте, началось расследование

Килиан Мбаппе обвинил «ПСЖ» в моральном харассменте, началось расследование
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе подал жалобу на «Пари Сен-Жермен», связанную с моральным харрасментом. Прокуратура Парижа начала расследование по этому делу, сообщает AFP.

Согласно сведениям источника, Мбаппе подал заявление на «ПСЖ» ещё в мае 2025 года. Он пожаловался на «моральные домогательства» и харассмент со стороны клуба в 2023 году. Тогда из-за желания уйти «ПСЖ» отстранил Килиана от тренировок и матчей. В обойму футболиста вернули только после «конструктивных переговоров» (формулировка СМИ).

Первоисточник отмечает, что было зафиксировано несколько инцидентов подобного поведения «ПСЖ», помимо ситуации Мбаппе. 26 июня 2025 года в отношении парижского клуба началось расследование.

Харассмент – это широкое понятие, обозначающее притеснение, домогательство или оскорбительное поведение, любые действия, направленные на создание дискомфортной, унизительной или враждебной атмосферы для другого человека.

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