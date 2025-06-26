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«Это делает «Реал» великим». Хаби Алонсо объяснил популярность «сливочных»

«Это делает «Реал» великим». Хаби Алонсо объяснил популярность «сливочных»
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Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо объяснил, почему клуб из Мадрида является великим. По словам специалиста. «Реал» — самая престижная и узнаваемая команда в мире. Алонсо возглавил «сливочных» этим летом. Ранее он работал в леверкузенском «Байере».

«Реал» — самая престижная и узнаваемая команда в мире. История клуба говорит сама за себя. Где бы вы ни оказались, вы чувствуете, каким большим клубом «Реал» является. Кроме того, «Мадрид» всегда стремится стать лучше. Для меня большая честь и привилегия быть частью этого клуба. Я сделаю всё возможное, чтобы достичь наших целей», — приводит слова Алонсо официальный сайт мадридского «Реала».

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