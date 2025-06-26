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«В первые дни был очень свеж». Александр Соболев — о предсезонной подготовке в «Зените»

«В первые дни был очень свеж». Александр Соболев — о предсезонной подготовке в «Зените»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос, как для него проходили первые дни предсезонной подготовки команды Сергея Семака.

«В первые дни был очень свеж. А сейчас усталость накопилась и с каждым днём немножко тяжелее и тяжелее. Но это нормально — это сборы. Потом всё это через работу приходит в норму», — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

Напомним, Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» в прошлом году. В минувшем сезоне форвард забил семь голов и сделал три ассиста во всех турнирах за сине-бело-голубых. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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