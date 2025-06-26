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Юрий Матвеев: уход Пьянича из ЦСКА — нехороший момент в плане имиджа РПЛ

Юрий Матвеев: уход Пьянича из ЦСКА — нехороший момент в плане имиджа РПЛ
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Бывший футболист московского ЦСКА Юрий Матвеев прокомментировал уход полузащитника Миралема Пьянича из армейского клуба.

«Если ЦСКА решил не продлевать контракты с Пьяничем и Жемалетдиновым, значит, в клубе считают, что они не являются потерями. Пришёл новый главный тренер, который наверняка в курсе всех перестановок в команде, — не без его случился уход этих футболистов.

Пьянич — игрок очень хорошего уровня, однако ему уже 35 лет, поэтому ЦСКА не хотел рисковать. Миралем поиграл на самом высоком уровне в мировом футболе, поэтому хотелось бы, чтобы чаще такие футболисты приезжали в РПЛ. Это повышает интерес болельщиков к футболу. Уход Пьянича из ЦСКА — нехороший момент в плане имиджа российского футбола», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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