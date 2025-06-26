Экс-игрок «Анкарагюджю» — о Джикии: после поражений в Турции лучше не выходить из дома

Бывший футболист «Анкарагюджю» Юрий Матвеев отреагировал на информацию о грядущем переходе Георгия Джикии в турецкий «Антальяспор».

«Какие трудности могут возникнуть у Джикии в Турции? Новый чемпионат, новый вызов, новый менталитет и другой футбол, поэтому понадобится время на адаптацию. Если Георгий едет туда с желанием и перспективой проявить себя, это хороший вызов. Но «Антальяспор» — не лидер турецкого чемпионата, а середняк. Климат и продукты хорошие — можно ехать!

В Турции достаточно хороший футбол: много крепких команд, которые борются за высокие места. Это «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ». Надо понимать, что в Турции безумные болельщики. У них две религии: ислам и футбол. После побед тебя на руках будут носить, а после поражений лучше не выходить из дома пару дней. К этому тоже надо быть готовым, такова специфика турецкого чемпионата. Но Джикия — достаточно опытный турнирный боец, который справится со всеми трудностями. Не знаю, как у него будет с языком, но я до сих пор помню турецкий язык», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.