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В РФС объявили, что почти 3 млн россиян получили паспорт болельщика

В РФС объявили, что почти 3 млн россиян получили паспорт болельщика
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К 2025 году паспорт болельщика, известный как Fan ID, получили 2,94 млн россиян, следует из опубликованной в телеграм-канале РФС презентации. Система с использованием паспорта болельщика была введена в эксплуатацию на матчах РПЛ в 2022-м. Во время проведения чемпионата мира по футболу – 2018 паспорт болельщика также использовался на российских стадионах.

Напомним, чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Краснодар». Для «быков» этот титул оказался первым в истории клуба.

Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», отставший от чёрно-зелёных на одно очко, а замкнул тройку лидеров ЦСКА.

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