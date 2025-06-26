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«Арсенал» продлил контракт с 18-летним полузащитником, которым интересовался «Реал» Мадрид

«Арсенал» продлил контракт с 18-летним полузащитником, которым интересовался «Реал» Мадрид
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Английский «Арсенал» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с полузащитником Майлзом Льюисом-Скелли. Отмечается, что футболист подписал долгосрочный контракт с клубом.

«Сезон-2024/2025 для 18-летнего игрока стал настоящим прорывом, он стал последним выпускником нашей академии Hale End, который укрепил свои позиции в основном составе», — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2024/2025 английской Премьер-лиги Майлз Льюис-Скелли провёл 23 матча, в которых забил один мяч. Также на его счету 10 игр и две результативные передачи в Лиге чемпионов. В марте полузащитник дебютировал за сборную Англии, забив гол в первом матче. Ранее The Guardian и Marca сообщали, что футболистом интересовался мадридский «Реал».

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