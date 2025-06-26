«Хочу выиграть всё, что только можно». Льюис-Скелли — о продлении контракта с «Арсеналом»

Защитник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли высказался о продлении контракта с клубом.

«Я так горд и счастлив. Знаю, что эти слова просты, но, думаю, они суммируют то, что я чувствую, подписывая контракт с этим клубом. Я фанат, и это похоже на воплощение мечты.

Я воплотил ценности академии Hale End и прошёл через это. У меня впереди ещё много лет, так что, если я смогу и дальше оставаться скромным и хорошим человеком, это самое важное для меня. Из игр я вынес много опыта в отношении положительных моментов и ошибок, которые совершил. Теперь я определённо лучше готов к следующему сезону. Просто хочу продолжать учиться и совершенствоваться.

Хочу оставить после себя наследие. Хочу выиграть всё, что только можно выиграть в этой игре. Хочу завоёвывать трофеи на крупнейших турнирах, оставаясь при этом приземлённым человеком, который постоянно учится, что очень важно», — приводит слова Льюиса-Скелли официальный сайт «Арсенала».