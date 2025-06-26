Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Придаём этому турниру первостепенное значение». Хаби Алонсо — о клубном чемпионате мира

«Придаём этому турниру первостепенное значение». Хаби Алонсо — о клубном чемпионате мира
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо рассказал, что «сливочные» придают большое значение клубному чемпионату мира по футболу, который проходит этим летом на стадионах Соединённых Штатов Америки.

«Клубному чемпионату мира мы придаём первостепенное значение. Мы здесь, сейчас для нас это самый важный турнир. Возможно, мы будем первыми, кто выиграет обновлённый клубный чемпионат мира. Это будет сложно сделать, но мы постараемся», — приводит слова Алонсо официальный сайт мадридского «Реала».

Напомним, прошлый сезон «Реал» завершил на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Хаби Алонсо возглавил «сливочных» этим летом.

Материалы по теме
«Это делает «Реал» великим». Хаби Алонсо объяснил популярность «сливочных»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android