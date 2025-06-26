«Придаём этому турниру первостепенное значение». Хаби Алонсо — о клубном чемпионате мира

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо рассказал, что «сливочные» придают большое значение клубному чемпионату мира по футболу, который проходит этим летом на стадионах Соединённых Штатов Америки.

«Клубному чемпионату мира мы придаём первостепенное значение. Мы здесь, сейчас для нас это самый важный турнир. Возможно, мы будем первыми, кто выиграет обновлённый клубный чемпионат мира. Это будет сложно сделать, но мы постараемся», — приводит слова Алонсо официальный сайт мадридского «Реала».

Напомним, прошлый сезон «Реал» завершил на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Хаби Алонсо возглавил «сливочных» этим летом.