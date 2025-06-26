Украинский полузащитник Петрусенко покинул «Антальяспор» перед переходом Георгия Джикии

Украинский футболист Александр Петрусенко покинул турецкий клуб «Антальяспор» перед переходом российского защитника Георгия Джикии. Петрусенко 27 лет, за «Антальяспор» он выступал с сентября 2024-го. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинского хавбека в € 1 млн.

«Петрусенко покинул команду. Но даже если бы он остался в нашем клубе, на мой взгляд, это не имело бы большого значения, потому что, как вы знаете, в Анталье по соседству живёт много граждан России и Украины», — приводит слова неназванного представителя клуба ТАСС.

Минувший сезон 31-летний Георгий Джикия провёл в подмосковных «Химках», к которым присоединился в статусе свободного агента после ухода из «Спартака». Ранее сообщалось, что защитник уже подписал контракт с «Антальяспором».