«Абсолютно по делу». Дурново прокомментировал победу «Интера» над «Ривер Плейт»

Комментатор Okko Спорт Алексей Дурново прокомментировал победу миланского «Интера» в матче клубного чемпионата мира с аргентинским «Ривер Плейт». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу итальянской команды.

«Интер» победил «Ривер Плейт» со счётом 2:0, победил абсолютно закономерно и абсолютно по делу. У «Ривера» практически не было моментов, а то, что было, — если так прикопаться немножко без жести, — то это даже не моменты были, а полумоменты. А «Интер» мог забить даже не 2, а 3, а, может быть, и 4 при определённом везении.

С «Монтерреем» не выиграли, хотя имели возможность выиграть. Но самое главное — потеряли трёх основных полузащитников: Энцо Перес и Хулиан Гомес получили по две жёлтые, пропускали матч из-за перебора жёлтых. Кастаньо, наш старый добрый друг, недавно игравший за «Краснодар», получил просто красную карточку. Минус три основных полузащитника.

Выходит абсолютно экспериментальная полузащита на важный матч. Люди, которые играют мало, люди, которые конкуренцию проиграли. И вот эта вот тройка — Меса, Краневиттер, Альендро, — пытается совладать с очень мощной (даже без Хакана Чалханоглу) и сыгранной полузащитой «Интера». И довольно быстро «Интер» начал полузащиту «Ривера» даже не просто рвать — он её, по сути, не замечал. «Интер» стремительно проходил центр поля, а полузащитники «Ривер Плейт» мчались к своим воротам и создавали численный перевес у своей штрафной.

До поры до времени это работало, но где-то к 60-й минуте это всё превратилось в чистый хаос. Потому что, ну, это вот коллективный отбор — это что-то из серии школьного футбола, когда играют третьеклассники против семиклассников. И третьеклассники пытаются брать числом: на одного семиклассника бросаются трое третьеклассников. Ну вот так вот примерно. «Ривер Плейт» глубоко оборонял свои ворота. Полный хаос, абсолютно разрушенная архитектура.

Ну и в конце концов — удаление. И дальше два гола «Интера» уже при минимальном сопротивлении.

К сожалению, «Ривер Плейт» посыпался эмоционально. Это вообще проблема аргентинских, уругвайских, чилийских команд: если игра не получается, начинают играть очень жёстко и грубо, эмоционально перегорают, всё это превращается в истерики, драки, стычки, провокации и так далее. То есть вот держать удар при невыгодном счёте, соблюдать дисциплину — это всё не про них. Аргентинское сердце.

Надо сказать, что и с основным составом полузащиты «Ривера» было бы очень тяжело против «Интера». Но тут, конечно, просто шансов не осталось. Во втором тайме «Ривер Плейт» стал разваливаться и тонуть, как «Титаник».

Но такая глубокая проблема «Ривера», несмотря на то что у команды есть деньги. Ключевой полузащитник — 39-летний Энцо Перес, который практически безальтернативен на своей позиции. И когда его нет, команда просто иногда сама себя деклассирует. Вот это вот и произошло в матче против «Интера», — сказал Дурново в беседе с корреспондентом «Чемпионата».