В «Астон Вилле» обозначили позицию клуба по Матвею Сафонову

Спортивный директор «Астон Виллы» Рамон Мончи ответил на вопрос, есть ли у клуба интерес к голкиперу «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову.

«Нет. У нас нет никаких переговоров с «ПСЖ» по Сафонову», — приводит слова Мончи Legalbet.

Накануне СМИ сообщали, что основной вратарь бирмингемцев Эмилиано Мартинес может перейти в «Манчестер Юнайтед», поэтому клуб ищет ему замену.

Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» в июле 2024 года из «Краснодара». В минувшем сезоне 26-летний вратарь принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Россиянин проигрывает конкуренцию итальянскому вратарю Джанлуиджи Доннарумме.