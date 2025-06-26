Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Астон Вилле» обозначили позицию клуба по Матвею Сафонову

В «Астон Вилле» обозначили позицию клуба по Матвею Сафонову
Комментарии

Спортивный директор «Астон Виллы» Рамон Мончи ответил на вопрос, есть ли у клуба интерес к голкиперу «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову.

«Нет. У нас нет никаких переговоров с «ПСЖ» по Сафонову», — приводит слова Мончи Legalbet.

Накануне СМИ сообщали, что основной вратарь бирмингемцев Эмилиано Мартинес может перейти в «Манчестер Юнайтед», поэтому клуб ищет ему замену.

Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» в июле 2024 года из «Краснодара». В минувшем сезоне 26-летний вратарь принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Россиянин проигрывает конкуренцию итальянскому вратарю Джанлуиджи Доннарумме.

Материалы по теме
«ПСЖ» уберёт Сафонова из-за трансфера Забарного? Разбор неоднозначных публикаций в СМИ
«ПСЖ» уберёт Сафонова из-за трансфера Забарного? Разбор неоднозначных публикаций в СМИ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android