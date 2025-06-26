Нападающий клуба «Лос-Анджелес» Оливье Жиру может вернуться в чемпионат Франции. В услугах 38-летнего форварда заинтересован «Лилль», информирует Footmercato.

Согласно сведениям источника, опытный Жиру рассматривается руководством «Лилля» как усиление атаки. После клубного чемпионата мира Оливье сядет за стол переговоров с «Лос-Анджелесом» для обсуждения совместного будущего. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до декабря 2025 года, однако также предусмотрена опция пролонгации сотрудничества ещё на сезон по желанию «Лос-Анджелеса». На встрече стороны обсудят перспективы, чтобы понять, стоит ли им активировать пункт продления контракта.

Ранее французский форвард играл за «Милан», «Челси», «Арсенал» и «Монпелье». В составе сборной Франции Оливье выиграл чемпионат мира, а также становился серебряным призёром чемпионата Европы по футболу.