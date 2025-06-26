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Александр Мостовой рассказал, о чём бы спросил Владимира Путина при встрече

Александр Мостовой рассказал, о чём бы спросил Владимира Путина при встрече
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос, о чем бы он спросил президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Президент должен заниматься более насущными вопросами. Скорее, я адресовал бы их людям, которые занимаются российским спортом. Если бы сам президент спросил, какие вижу проблемы в футболе? Я бы сказал: «Давайте поговорим индивидуально», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Напомним, с февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, с тех пор клубы РПЛ не принимают участия в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи.

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