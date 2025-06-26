«Локомотив» назвал второго соперника по предсезонным матчам

Московский «Локомотив» во втором матче на летнем сборе встретится с тульским «Арсеналом». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Во втором матче на сборах сыграем с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 29 июня на одном из полей на базе в Баковке. Начало — в 16:00. Игра пройдёт без зрителей. Следите за ходом встречи в наших соцсетях!» — написано в сообщении клуба.

Вчера, 26 июня, в первом контрольном матче «Локомотив» обыграл белорусский «Арсенал» — 3:1.

«Локомотив» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на шестом месте. Тульский «Арсенал» стал 10-м в Мелбет Первой лиге.