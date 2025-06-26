«Балтика» отправила нападающего в аренду в «Ротор»

Нападающий Кирилл Никишин продолжит карьеру в волгоградском «Роторе» на правах аренды из калининградской «Балтики». Об этом сообщила пресс-служба «Балтики» в телеграм-канале.

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Ротор» заключено соглашение о переходе нападающего Кирилла Никишина на правах аренды до 30 июня 2026-го.

Кирилл пополнил ряды балтийцев в июне 2024-го. За это время форвард провёл 16 встреч за главную команду, в которых отметился тремя забитыми мячами, а таже выступал за «Балтику-2», где провёл семь матчей и отметился одной результативной передачей.

Желаем Кириллу успешной аренды!» — написано в сообщении клуба.