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«Балтика» отправила нападающего в аренду в «Ротор»

«Балтика» отправила нападающего в аренду в «Ротор»
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Нападающий Кирилл Никишин продолжит карьеру в волгоградском «Роторе» на правах аренды из калининградской «Балтики». Об этом сообщила пресс-служба «Балтики» в телеграм-канале.

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Ротор» заключено соглашение о переходе нападающего Кирилла Никишина на правах аренды до 30 июня 2026-го.

Кирилл пополнил ряды балтийцев в июне 2024-го. За это время форвард провёл 16 встреч за главную команду, в которых отметился тремя забитыми мячами, а таже выступал за «Балтику-2», где провёл семь матчей и отметился одной результативной передачей.

Желаем Кириллу успешной аренды!» — написано в сообщении клуба.

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