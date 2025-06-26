«Бёрнли» объявил о подписании Хартмана из «Фейеноорда»

23-летний нидерландский защитник Квилиндсхи Хартман продолжит карьеру в Англии. О подписании футболиста официально объявил футбольный клуб «Бёрнли». Он перебрался в стан «бордовых» из «Фейеноорда».

Сумма сделки не раскрывается. Известно лишь, что Хартман подписал с «Бёрнли» контракт сроком на четыре года.

23-летний защитник, который присоединяется к «бордовым» по четырёхлетнему контракту, сыграл почти 100 матчей в высшем дивизионе Нидерландов и имеет титул Eredivisie.

«Это действительно особое чувство мотивации и волнения. С первого момента, как я поговорил с тренером Скоттом Паркером, я был очень впечатлён. Могу сказать, что он оказал наибольшее влияние на мой трансфер сюда.

Я рад, что сделка заключена, я действительно горжусь тем, что нахожусь здесь!» — цитирует Хартмана сайт «Бёрнли».