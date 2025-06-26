Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Наср» анонсировал продление контракта с Криштиану Роналду

«Аль-Наср» анонсировал продление контракта с Криштиану Роналду
Комментарии

«Аль-Наср» в клубных соцсетях анонсировал продление контракта с легендарным португальским нападающим Криштиану Роналду. На видео, которое опубликовал саудовский клуб, Роналду с улыбкой на лице говорит: «Аль-Наср» навсегда!»

Ранее сообщалось, что Криштиану продлит контракт с клубом на один или два сезона.

В минувшем сезоне «Аль-Наср» не выиграл ни одного трофея. В чемпионате Саудовской Аравии команда набрала 70 очков и заняла третье место в турнирной таблице. Криштиану Роналду выступает за саудовский клуб с января 2023 года. В минувшем сезоне на счету Роналду 35 забитых мячей и четыре результативные передачи за «Аль-Наср» во всех турнирах.

Накануне, 25 июня, «Аль-Наср» объявил об уходе итальянца Стефано Пиоли с поста главного тренера.

Материалы по теме
Роналду назвали в честь Рональда Макдональда, у Карпина была велокоманда. Правда или миф?
Тест
Роналду назвали в честь Рональда Макдональда, у Карпина была велокоманда. Правда или миф?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android