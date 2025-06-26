«Аль-Наср» анонсировал продление контракта с Криштиану Роналду

«Аль-Наср» в клубных соцсетях анонсировал продление контракта с легендарным португальским нападающим Криштиану Роналду. На видео, которое опубликовал саудовский клуб, Роналду с улыбкой на лице говорит: «Аль-Наср» навсегда!»

Ранее сообщалось, что Криштиану продлит контракт с клубом на один или два сезона.

В минувшем сезоне «Аль-Наср» не выиграл ни одного трофея. В чемпионате Саудовской Аравии команда набрала 70 очков и заняла третье место в турнирной таблице. Криштиану Роналду выступает за саудовский клуб с января 2023 года. В минувшем сезоне на счету Роналду 35 забитых мячей и четыре результативные передачи за «Аль-Наср» во всех турнирах.

Накануне, 25 июня, «Аль-Наср» объявил об уходе итальянца Стефано Пиоли с поста главного тренера.