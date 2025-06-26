Криштиану Роналду продлил контракт с «Аль-Насром»

Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду продлил контракт с саудовским «Аль-Насром». Новое соглашение сторон рассчитано до 2027 года, сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне «Аль-Наср» не выиграл ни одного трофея. В чемпионате Саудовской Аравии команда набрала 70 очков и заняла третье место в турнирной таблице. Криштиану Роналду выступает за саудовский клуб с января 2023 года. В минувшем сезоне на счету Роналду 35 забитых мячей и четыре результативные передачи за «Аль-Наср» во всех турнирах.

Накануне, 25 июня, «Аль-Наср» объявил об уходе итальянца Стефано Пиоли с поста главного тренера.