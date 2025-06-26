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Роналду прокомментировал продление контракта с «Аль-Насром»

Роналду прокомментировал продление контракта с «Аль-Насром»
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал продление контракта с саудовским клубом до 2027 года, опубликовав соответствующее сообщение в социальной сети X.

«Начинается новая глава. Та же страсть, та же мечта. Давайте творить историю вместе», — написал Роналду.

Криштиану Роналду выступает за саудовский клуб с января 2023 года. В минувшем сезоне на счету Роналду 35 забитых мячей и четыре результативные передачи за «Аль-Наср» во всех турнирах. Ранее португальский футболист играл за мадридский «Реал», туринский «Ювентус», английский «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг». В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы — 2016.

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