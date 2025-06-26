В РФС заявили, что доля интересующихся футболом россиян равна 72%

Доля интересующихся футболом граждан России по состоянию на 2024 год была равна 72%, следует из опубликованной в телеграм-канале РФС презентации. К концу 2025-го, по плану РФС, она составит 74%, к 2030-му — 80%.

Напомним, чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Краснодар». Для «быков» этот титул оказался первым в истории клуба. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», отставший от чёрно-зелёных на одно очко, а тройку лидеров замкнул ЦСКА.

Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург». Подмосковные «Химки» лишились лицензии и, таким образом, были исключены из числа участников РПЛ сезона-2025/2026.