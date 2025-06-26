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Глава РФС Дюков: недопустимо, если «Торпедо» останется в РПЛ без финансирования

Глава РФС Дюков: недопустимо, если «Торпедо» останется в РПЛ без финансирования
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Глава Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о сложившейся ситуации в «Торпедо». По словам функционера, чёрно-белые не могут оставаться в РПЛ без должного финансирования.

«Прежде всего это две разных ситуации, я бы не сравнивал «Торпедо» с «Химками». Нам известно, что в отношении ряда сотрудников ФК «Торпедо» возбуждено уголовное дело и проводится расследование. Есть обвинение в уголовном преступлении. Что касается субъектов футбола, у нас есть свой этический кодекс, один из его основных принципов – нулевая толерантность к любым этическим нарушениям. То, о чём идёт речь – это грубое этическое нарушение.

РФС проводит своё разбирательство, им занимается департамент защиты игры. У нас есть опредёленная информация, мы также получили и получаем материалы от правоохранительных органов. Вполне возможно, что материалы будут подготовлены для рассмотрения дела на дисциплинарном комитете. Я не хотел бы забегать вперёд и давать какие-то оценки, так как это было бы безответственно по отношению к клубу. Мы с уважением относимся к московскому «Торпедо» – это легендарный клуб с богатой историей. Клуб важен для нашего футбола, для болельщиков.

Если говорить о сроках, то очевидно, что какое-то решение контрольно-дисциплинарный комитет должен принять до начала нового сезона, поэтому у нас есть примерно две недели для того, чтобы обстоятельно и детально обсудить эту ситуацию и принять по ней решение. Безусловно, произошедшая ситуация будет учитываться с точки зрения получения финансовых гарантий от клуба. Здесь возникает два момента. Первый – это этическое нарушение. Второй – то, что произошло, ставит под угрозу обеспечение непрерывного финансирования клуба и его финансовую стабильность. Нам нужно иметь это в виду при принятии решения. Будет недопустима ситуация, при которой клуб продолжит выступления, но через какое-то время останется без финансирования и будет вынужден сняться с розыгрыша РПЛ. Это будет нарушение спортивного принципа, мы не должны этого допустить», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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