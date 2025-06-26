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Тер Штеген может продолжить карьеру в чемпионате Франции — Mundo Deportivo

Тер Штеген может продолжить карьеру в чемпионате Франции — Mundo Deportivo
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«Монако» проявляет интерес к 33-летнему вратарю «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, французский клуб уже связался с окружением голкипера, чтобы изучить возможность подписания контракта с ним. Однако тер Штеген желает остаться в стане сине-гранатовых.

В минувшем сезоне тер Штеген принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в одном из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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