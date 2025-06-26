Глава РФС Дюков объяснил сохранение «Пари НН» в РПЛ после поражения в стыках

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о сохранении «Пари НН» в чемпионате России после поражения в стыковых матчах.

— «Пари НН» остался в РПЛ, несмотря на поражение в стыковых матчах.

— Если бы мы руководствовались спортивным принципом, тогда нам нужно было бы уменьшить количество участников РПЛ до 15, но это было бы плохим решением для РПЛ. Лига могла рекомендовать такое решение, но они посчитали, что лучше сохранить 16 команд. Любое определение 16-го клуба было бы не совсем спортивным. Из всех возможных решений было принято передать право на выступление в Премьер-Лиге клубу «Пари НН», который занял более высокое место по итогам прошедшего чемпионата, – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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