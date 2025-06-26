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«Локомотив» не обращался в РФС за помощью из-за бана ФИФА по делу Мампасси

«Локомотив» не обращался в РФС за помощью из-за бана ФИФА по делу Мампасси
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что «Локомотив» не обращался в РФС за помощью в связи с баном ФИФА по делу защитника Марка Мампасси.

«Локомотив» не обращался за помощью в РФС, потому что знает, как решить вопрос. Ситуация с «Вест Хэмом» и Влашичем здесь нерелевантна», – передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, что московский клуб отправил деньги, чтобы погасить долг перед «Мариуполем», из-за которого был наложен запрет на регистрацию футболистов от ФИФА.

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