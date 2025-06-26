Глава РФС Дюков считает, что Россия может вернуться на мировую арену до конца года

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что отечественные команды могут вернуться на международную арену до конца года.

– Сергей Прядкин представлял УЕФА, он советник президента УЕФА Александра Чеферина. Он принял участие в конференции, и мы благодарны ему за его обращение к участникам.

— Есть ли реальные предпосылки к возвращению?

– Я считаю, что предпосылки [к возвращению российских команд на международную арену] есть. Считаю, что к концу года соответствующие решения могут быть приняты, – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В 2025 году российская национальная команда провела четыре товарищеских матча. 19 марта команда Валерия Карпина крупно обыграла Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1.

Материалы по теме Глава РФС Дюков объяснил сохранение «Пари НН» в РПЛ после поражения в стыках

Как сборная России играет при Карпине: