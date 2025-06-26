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Глава РФС Дюков считает, что Россия может вернуться на мировую арену до конца года

Глава РФС Дюков считает, что Россия может вернуться на мировую арену до конца года
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что отечественные команды могут вернуться на международную арену до конца года.

– Сергей Прядкин представлял УЕФА, он советник президента УЕФА Александра Чеферина. Он принял участие в конференции, и мы благодарны ему за его обращение к участникам.

— Есть ли реальные предпосылки к возвращению?
– Я считаю, что предпосылки [к возвращению российских команд на международную арену] есть. Считаю, что к концу года соответствующие решения могут быть приняты, – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В 2025 году российская национальная команда провела четыре товарищеских матча. 19 марта команда Валерия Карпина крупно обыграла Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1.

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