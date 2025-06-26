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Глава РФС Дюков высказался о тенденции прекращения существования футбольных клубов

Глава РФС Дюков высказался о тенденции прекращения существования футбольных клубов
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков дал комментарий на тему прекращения существования футбольных клубов.

– Есть ли понимание того, какие меры нужно принять, чтобы переломить тенденцию прекращения существования многих клубов, в том числе из РПЛ?
– Многие клубы – это явное преувеличение, мы говорим лишь о нескольких. Это жизнь. Назовите мне футбольную лигу, в которой у клубов не было банкротств и финансовых проблем. Это жизнь, это её часть. Возьмите бизнес – компании появляются, развиваются, добиваются успеха, а потом под воздействием разных факторов и в силу разных обстоятельств прекращают существование.

Повальной ликвидации футбольных клубов не происходит. Если говорить о финансовом состоянии, то оно в целом стабильно. Если говорить о «Химках» – ряд обстоятельств привёл к ситуации, в которой оказался клуб. Надо сказать спасибо игрокам – несмотря на задержки зарплаты, какого-то тихого саботажа с их стороны не было, в каждой игре «Химки» оказывали сопротивление своим соперникам и набрали достаточное количество очков, – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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