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Дюков: у РФС не было оснований удовлетворить апелляцию «Химок» по исключению из РПЛ

Дюков: у РФС не было оснований удовлетворить апелляцию «Химок» по исключению из РПЛ
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации с «Химками», которым не была выдана лицензия для участия в РПЛ в сезоне-2025/2026.

«Эта ситуация стала очевидна в начале года. У клуба и его акционеров изначально не было планов прекращать деятельность ФК «Химки», клуб не планировал прекращать выступления в РПЛ. Наоборот, акционеры и владельцы заверяли, что финансовые проблемы клуба временные. Они видели возможности решения этих проблем, занимались поиском финансирования, обещали до завершения процедуры лицензирования эти проблемы решить. Попытки они действительно предпринимали, но не получилось.

По сути, заявления о том, что они снимаются с соревнования, не было. Им был дан срок, чтобы решить проблемы, они их не решили. Лицензия не была выдана, «Химки» подали апелляцию, но у апелляционного комитета не было никаких оснований, чтобы её удовлетворить. К сожалению, итогом стало то, что «Химки» не примут участия в следующем сезоне РПЛ, хотя по спортивному принципу они это заслужили», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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