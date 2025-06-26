Глава РФС: в планах использовать окна ФИФА по максимуму, приоритет — игры сборной дома

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о желании организовать максимальное количество матчей для сборной России во все окна ФИФА.

«В наших планах максимально использовать все окна ФИФА. Будем стараться в каждое окно провести максимальное количество матчей. Переговоры продолжаются, как только мы достигнем договорённостей и подпишем соответствующие бумаги – объявим соперников, с которыми сыграет сборная в сентябре и октябре. Для нас приоритет – играть дома, перед своими болельщиками. Из четырёх матчей этого года был только один выездной. Он состоялся в Беларуси, так как у наших друзей из белорусской федерации футбола был важный повод – открытие стадиона», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В 2025 году российская национальная команда провела четыре товарищеских матча. 19 марта команда Валерия Карпина крупно обыграла Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1.

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