Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС не видят смысла пересматривать лимит на легионеров в РПЛ

В РФС не видят смысла пересматривать лимит на легионеров в РПЛ
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков дал комментарий касательно возможного изменения лимита на иностранных футболистов в РПЛ.

«Аргументом при введении действующего лимита было повышение конкуренции, это важно в том числе для молодых российских футболистов. Для них важно тренироваться с сильными партнёрами по команде, играть против сильных соперников. Недавно я обсуждал с представителями некоторых клубов их мнение о лимите на легионеров – у каждого клуба своя стратегия и политика. Кто-то делает ставку на россиян, кто-то использует легионеров, но все говорят о том, что менять лимит нет необходимости», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
Легионеры РПЛ феерят на турнире за океаном. Он идёт параллельно с КЧМ
Легионеры РПЛ феерят на турнире за океаном. Он идёт параллельно с КЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android