В РФС не видят смысла пересматривать лимит на легионеров в РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков дал комментарий касательно возможного изменения лимита на иностранных футболистов в РПЛ.

«Аргументом при введении действующего лимита было повышение конкуренции, это важно в том числе для молодых российских футболистов. Для них важно тренироваться с сильными партнёрами по команде, играть против сильных соперников. Недавно я обсуждал с представителями некоторых клубов их мнение о лимите на легионеров – у каждого клуба своя стратегия и политика. Кто-то делает ставку на россиян, кто-то использует легионеров, но все говорят о том, что менять лимит нет необходимости», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.