Стала известна возможная зарплата Тео Эрнандеса в «Аль-Хиляле»

Крайний защитник «Милана» Тео Эрнандес может заработать € 60 млн без учёта бонусов за три года контракта с «Аль-Хилялем». Об этом сообщает журналист Фабрис Хокинс в соцсети Х (ранее Twitter).

При этом «Милан» получит от саудовского клуба € 30 млн за трансфер французского защитника, чей контракт истекает в 2026 году. 27-летний игрок выступает за итальянский клуб с 2019 года, за это время сыграв 262 матча, в которых фулбек забил 34 гола и отдал 45 результативных передач.

По итогам прошедшего сезона Тео Эрнандес стал одним из самых подешевевших футболистов Серии А по оценке Transfermarkt. Француз потерял в цене € 5 млн, достигнув стоимости в € 35 млн.