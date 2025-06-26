Нападающий «Зенита» Соболев сравнил летние и зимние сборы

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев дал комментарий на тему отличия летних и зимних сборов.

«На самом деле, для меня летние сборы всегда легче проходят. Не знаю почему. Может быть, потому что меньше отдыхаем. Но как-то чуть полегче, чем зимой. Но всё равно нагрузки высокие, работаем много, по две тренировки в день. Поэтому усталость накапливается. А так всё отлично», — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

Напомним, Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» в прошлом году. В минувшем сезоне форвард забил семь голов и сделал три передачи во всех турнирах за сине-бело-голубых. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.