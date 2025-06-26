«Динамо» — 2DROTS: стартовые составы команды на товарищеский матч

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Сегодня, 26 июня, состоится товарищеский матч между московским «Динамо» и медийной командой 2DROTS. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Динамо»: Расулов, Бессмертный, Осипенко, Лепский, Лаксальт, Глебов, Смелов, Бителло, Нгамалё, Маухуб, Макаров.

2DROTS: Ланда, Щерба, Саля, Француз, Лога, Вульф, Манна, Терех, Пога, Слон, Курза.

Напомним, московское «Динамо» завершило прошлый сезон на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит». Тройку лидеров замкнул ЦСКА.

Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».