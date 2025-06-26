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«Зенит» объявил о проведении матча со «Сьоном» в Санкт-Петербурге

«Зенит» объявил о проведении матча со «Сьоном» в Санкт-Петербурге
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«Зенит» в телеграм-канале объявил о проведении товарищеского матча со швейцарским «Сьоном». Игра состоится 9 июля и пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

В составе «Сьона» выступает российский полузащитник Антон Миранчук.

Встреча с этой швейцарской командой станет для сине-бело-голубых второй в истории. До этого клубы играли на летних сборах в 2016 году.

«Сьон» дважды выигрывал чемпионат Швейцарии, а также 13 раз становился обладателем национального Кубка. По итогам минувшего сезона «Зенит» занял второе место в РПЛ и дошёл до финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

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