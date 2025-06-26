Лунин принял решение о будущем в «Реале» после прихода Алонсо в клуб — Marca

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин принял окончательное решение, что он хочет продолжить выступать в составе «сливочных». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 26-летний голкипер проинформировал о своём желании руководство испанского гранда в преддверии клубного чемпионата мира. Лунин хочет остаться в «Реале», несмотря на наличие нескольких предложений от других команд. Украинский футболист желает познакомиться с методами работы нового главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо.

Подчёркивается, единственное условие, при котором Лунин готов покинуть «Реал» — это предложение от другого топ-клуба, где ему гарантирует место в основном составе.

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