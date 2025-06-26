Нападающий «Зенита» Соболев высказался о контрольном матче с командой «Црвена Звезда»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев поделился ожиданиями от товарищеского матча с сербской командой «Црвена Звезда». Игра пройдёт 29 июня на стадионе «Фишт» в Сочи.

— Впереди первый полноценный товарищеский матч. Какие мысли перед «Црвеной Звездой»?

— Мы рассматриваем этот матч как часть подготовки к сезону.

— Имеет ли значение соперник? Всё-таки «Црвена Звезда» — участник Лиги чемпионов.

— Да, соперник хороший, хочется сыграть против них. Но я говорю, что сборы есть сборы, все под нагрузками, поэтому такого, чтобы смотрели на соперника, нет, — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

По итогам прошлого сезона «Зенит» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.