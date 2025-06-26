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Футболист «Зенита» Соболев поделился деталями работы с молодыми игроками на сборах

Футболист «Зенита» Соболев поделился деталями работы с молодыми игроками на сборах
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев дал комментарий касательно работы с молодыми футболистами в рамках сборов.

— На сборах традиционно много молодёжи. Для вас вообще привычно много контактировать с молодыми игроками, что-то советовать, рекомендовать? Или не совсем ваша история?
— Да нет, почему? На сборах, вы правильно говорите, всегда много молодых, всегда подключаются к нам, работают. Конечно, всегда подсказываем. Не только я, все подсказывают. Где-то направляем, это нормальная практика. Главное, чтобы ребята слушали и вникали в это.

— Нет такого, чтобы с молодыми игроками нужно где-то жёстче сыграть, чтобы привыкали?
— Нет, на поле все равны. Как они мне могут что-то подсказать, так и я им. Такого точно нет, — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

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