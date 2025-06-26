Полузащитник «Аталанты» Руджери близок к переходу в «Атлетико» — Ди Марцио

Полузащитник «Аталанты» Маттео Руджери в ближайшие дни перейдёт в «Атлетико» Мадрид. Переговоры о трансфере игрока находятся на финальной стадии, о чём сообщает Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

«Матрасники» заплатят за переход 22-летнего игрока € 20 млн. Ранее сообщалось об интересе «Атлетико» к молодому полузащитнику «Страсбурга» Хабибу Диарра.

Маттео Руджери в прошедшем сезоне выходил на поле в 42 официальных матчах за «Аталанту» и сборную Италии до 21 года, за которую сыграл в 1/4 финала молодёжного чемпионата Европы. Футболист за год не отметился голами, но отдал четыре результативные передачи.