Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: Челестини — эксперимент ЦСКА, пока клуб не дошёл до доверия российским тренерам

Кирьяков: Челестини — эксперимент ЦСКА, пока клуб не дошёл до доверия российским тренерам
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера ЦСКА.

«Интересно, что получится после назначения Челестини в ЦСКА. Это очередной эксперимент, армейцы любят экспериментировать, делая ставку на иностранных специалистов. Пока ЦСКА не дошёл до того, чтобы больше доверять российским тренерам. Наверняка в команде будут изменения, а также поменяется философия игры. У армейцев всегда тасуется новая колода. Теперь всё зависит от карт, которые достанут из этой колоды. Если будут хорошие карты и джокер, это одна ситуация — в прошлом сезоне ЦСКА сыграл хорошо. Что будет в следующем сезоне? Колода замешана заново», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Юрий Матвеев: уход Пьянича из ЦСКА — нехороший момент в плане имиджа РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android