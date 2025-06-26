Кирьяков: Челестини — эксперимент ЦСКА, пока клуб не дошёл до доверия российским тренерам

Бывший форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера ЦСКА.

«Интересно, что получится после назначения Челестини в ЦСКА. Это очередной эксперимент, армейцы любят экспериментировать, делая ставку на иностранных специалистов. Пока ЦСКА не дошёл до того, чтобы больше доверять российским тренерам. Наверняка в команде будут изменения, а также поменяется философия игры. У армейцев всегда тасуется новая колода. Теперь всё зависит от карт, которые достанут из этой колоды. Если будут хорошие карты и джокер, это одна ситуация — в прошлом сезоне ЦСКА сыграл хорошо. Что будет в следующем сезоне? Колода замешана заново», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.