Дмитрий Булыкин: «Антальяспор» — хороший вариант для Джикии, это серьёзный вызов

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался об ожидаемом переходе экс-защитника «Химок» Георгия Джикии в «Антальяспор».

«Для Джикии сейчас любое продолжение карьеры станет хорошим вариантом, где бы это ни было. Можно только пожелать удачи, потому что «Антальяспор» — очень серьёзный вызов для него. Посмотрим, как у него всё там сложится и пожелаем удачи. Любая команда — хороший вариант, но турецкий чемпионат — ещё лучше. Георгий может сосредоточиться на футболе, получать от него и от жизни удовольствие», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.