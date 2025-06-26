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Вега сомневается в переходе в «Зенит» и хочет дождаться предложения «Ривер Плейт» — Лугт

«Ривер Плейт» готовит новое предложение по левому защитнику «Аргентинос Хуниорс» Роману Веге, близкому к переходу в «Зенит». Об этом сообщает журналист Герман Гарсия Грова в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, аргентинский гранд также связался с самим футболистом.

Как отмечает журналист Уриэль Лугт, 21-летний защитник хочет дождаться предложения от «Ривер Плейт», несмотря на достижение соглашения с сине-бело-голубыми.

В нынешнем сезоне Вега провёл 12 матчей в чемпионате Аргентины, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Согласно данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет € 5 млн. Защитник также сыграл несколько матчей за молодёжную сборную страны.

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