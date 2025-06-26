«Ювентус» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча КЧМ начнётся в 22:00
Сегодня, 26 июня, состоится матч 3-го тура группы G клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Ювентус» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Права на трансляцию матча клубного ЧМ «Ювентус» – «Манчестер Сити» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
После двух туров группового этапа соревнования обе команды набрали по шесть очков, однако на первом месте в квартете G находится «старая синьора» по дополнительным показателям.
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