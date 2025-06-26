Сергей Кирьяков: «Зениту» ещё далеко до «Спартака» по популярности

Бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Кирьяков высказался на тему популярности «Зенита» и «Спартака».

«Ко всей статистике и опросам отношусь немного по-другому, в них нет никакой серьёзности. Я даже не представляю, как «Зенит» может обогнать «Спартак» и стать самым популярным клубом России. У «Спартака» во всех точках России есть болельщики. Я это по себе знаю. Езжу как ветеран по России, и спартаковских болельщиков намного больше! Хотя последние победы «Зенита» в чемпионате прибавляют фанатов. Но питерцам ещё далеко до «Спартака», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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