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Оклад Сергеева в «Динамо» составит € 1,2 млн в год, «Спартак» давал € 1,5 млн — источник

Оклад Сергеева в «Динамо» составит € 1,2 млн в год, «Спартак» давал € 1,5 млн — источник
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Агент нападающего Ивана Сергеева улаживает последние детали контракта футболиста с московским «Динамо». Трудовое соглашение с 30-летним игроком будет рассчитано до 2028 года. Его заработная плата в стане бело-голубых составит € 1,2 млн в год. Сергеев переходит в «Динамо» за 350 млн рублей. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Сообщается, что до сегодняшнего дня «Спартак» пытался убедить нападающего перейти к ним. Красно-белые предлагали Сергееву контракт на три года с зарплатой в € 1,5 млн за сезон. Однако футболист захотел продолжить карьеру в команде Валерия Карпина.

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