Главный тренер «Зенита» Семак подвёл первые итоги летних сборов

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о первых итогах летних сборов.

«После первой недели втягиваемся в работу. Много ребят работают, двухразовые в основном тренировки. Конечно, сейчас этот недельный цикл закончился, сейчас будет больше контрольных матчей. И уже будет возможность немножко больше работать над какими-то тактическими моментами, над взаимодействиями. Всё двигается в рабочем режиме», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

По итогам прошлого сезона «Зенит» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом стал «Краснодар», тройку лидеров замкнул ЦСКА.