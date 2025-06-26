Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Названа приоритетная цель лондонского «Арсенала» для усиления линии защиты

Названа приоритетная цель лондонского «Арсенала» для усиления линии защиты
Комментарии

«Арсенал» ведёт переговоры с центральным защитником «Валенсии» и молодёжной сборной Испании Кристьяном Москерой, о чём сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter). Игрок является приоритетной опцией на эту позицию для лондонского клуба.

Ранее сообщалось об интересе мадридского «Реала» к 20-летнему защитнику. Кроме этого, «сливочные» хотели подписать Майлза Льюиса-Скелли, о продлении контракта которого «Арсенал» объявил 26 июня.

Кристьян Москера в минувшем сезоне сыграл в 37 матчах чемпионата Испании, в которых забил один гол, а также со сборной дошёл до 1/4 финала молодёжного чемпионата Европы.

Материалы по теме
Погба — к Головину, а у «МЮ» перехватывают звезду. Трансферные слухи Европы за неделю
Погба — к Головину, а у «МЮ» перехватывают звезду. Трансферные слухи Европы за неделю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android