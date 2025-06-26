Названа приоритетная цель лондонского «Арсенала» для усиления линии защиты

«Арсенал» ведёт переговоры с центральным защитником «Валенсии» и молодёжной сборной Испании Кристьяном Москерой, о чём сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter). Игрок является приоритетной опцией на эту позицию для лондонского клуба.

Ранее сообщалось об интересе мадридского «Реала» к 20-летнему защитнику. Кроме этого, «сливочные» хотели подписать Майлза Льюиса-Скелли, о продлении контракта которого «Арсенал» объявил 26 июня.

Кристьян Москера в минувшем сезоне сыграл в 37 матчах чемпионата Испании, в которых забил один гол, а также со сборной дошёл до 1/4 финала молодёжного чемпионата Европы.