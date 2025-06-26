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Тюкавин назвал ориентировочные сроки возвращения на поле после травмы

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о сроках восстановления после травмы крестообразной связки правого колена.

«Ориентировочно — сентябрь. Будем смотреть по самочувствию. Раньше — точно нет, сентябрь или позже», — приводит слова Тюкавина «РИА Новости Спорт».

Тюкавин получил травму в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). У нападающего бело-голубых было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже Тюкавин перенёс операцию на колене.

В минувшем сезоне 23-летний форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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